Президент Латвии заявил, что Украина должна выиграть войну и рассказал о помощи 29 июня, 12:11 Эгилс Левитс прибыл на саммит НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина должна выиграть войну, которую начала против нее страна-агрессор Россия.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, Латвия, наряду с другими партнерами из ЕС и НАТО, оказывает Украине существенную помощь, которая должна помочь одержать победу в борьбе против российского вторжения.

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«Латвия одна из главных стран, поддерживающих Украину. Мы помогаем Украине и предоставляем уже 0,7 процента от ВНП для помощи Украине вместе с Эстонией, Польшей и Литвой», — сказал он перед началом пленарного заседания глав государств и правительств НАТО в Мадриде.

По его словам, это самый большой уровень помощи по отношению к ВНП.

"Я скажу коротко относительно Украины - Украина должна выиграть эту войну", - сказал он.

Со вторника, 28 по четверг, 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.

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