Президент Латвии заявил, что Украина должна выиграть войну и рассказал о помощи

29 июня, 12:11
Эгилс Левитс прибыл на саммит НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эгилс Левитс прибыл на саммит НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина должна выиграть войну, которую начала против нее страна-агрессор Россия.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, Латвия, наряду с другими партнерами из ЕС и НАТО, оказывает Украине существенную помощь, которая должна помочь одержать победу в борьбе против российского вторжения.

Видео дня

«Латвия одна из главных стран, поддерживающих Украину. Мы помогаем Украине и предоставляем уже 0,7 процента от ВНП для помощи Украине вместе с Эстонией, Польшей и Литвой», — сказал он перед началом пленарного заседания глав государств и правительств НАТО в Мадриде.

По его словам, это самый большой уровень помощи по отношению к ВНП.

Читайте также:

Латвия развернула ЗРК, которые были поставлены Испанией (Фото:Twitter/@Latvijas_armija) Латвия развернула испанские ЗРК для защиты региона из-за вторжения России в Украину

"Я скажу коротко относительно Украины - Украина должна выиграть эту войну", - сказал он.

Со вторника, 28 по четверг, 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.

Страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

https://www.youtube.com/watch?v=kO-45kuoVb0
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Латвия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X