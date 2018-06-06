Эфиопия завершает войну с Эритреей – самый кровопролитный конфликт двух стран в Африке

Правительство Эфиопии – второй по численности населения африканской страны - заявило о готовности положить конец многолетнему конфликту с соседней Эритреей.
В 1998-2000 годах конфликт между этими странами, унесший около 100 тыс. жизней, стал наиболее кровопролитным приграничным противостоянием в новейшей истории Африки.
И хотя в 2000-м году стороны подписали мирный договор, конфликт оказался замороженным еще на два десятилетия: Эфиопия отказалась выполнять условия соглашения и уступать Эритрее занятые ею спорные территории.
Однако во вторник, 5 июня, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что теперь его страна готова в полной мере выполнить требования мирного Алжирского соглашения, включая план демилитаризации и делимитации границы с Эритреей, утвержденный в 2002 году пограничной комиссией при поддержке ООН. 41-летний Ахмед, принявший присягу весной 2018 года, является самым молодым из политических лидеров Африки.
НВ рассказывает о противостоянии двух государств, уже вошедшем в историю континента.
Истоки конфликта
Противостояние Эфиопии и Эритреи началось задолго до того, как в 1998 году страны развязали масштабную военную кампанию в приграничных районах.
Эритрея, бывшая колония Италии, после поражения итальянцев в ходе Второй мировой войны попала под управление британцев. В 1952 году большая часть страны вошла в состав Эфиопии (согласно резолюции ООН об объединении двух государств в федерацию). Однако уже спустя десять лет Эритрея потеряла свои автономные права – эфиопский император Хайле Селассие упразднил федерацию.
С начала 60-х годов эритрейцы десятилетиями вели войну за свою независимость, которая завершилась провозглашением отдельного государства 24 мая 1993 года (по итогам проведенного в Эритрее референдума). Уже 28 мая в том же году независимая Эритрея стала членом ООН. Эфиопия же после ее отделения полностью потеряла выход к Красному морю. Кроме того, граница между государствами так и не была определена окончательно.
Эфиопия, чья площадь почти в 10 раз превышает эритрейскую, оказалась в экономической зависимости от своей соседки
В течение следующих пяти лет экономические и территориальные разногласия между странами все больше обострялись. Эфиопия, чья площадь почти в 10 раз превышает эритрейскую, оказалась в значительной экономической зависимости от своей соседки. К примеру, пользуясь выходом к морю, Эритрея установила высокие транзитные сборы и пошлины на эфиопские товары в своих портах. Кроме того, страна вскоре ввела собственную валюту и настаивала на высоком курсе взаиморасчетов с Эфиопией. В ответ Эфиопия закрыла многие отрасли экономики для эритрейских инвестиций, ужесточила приграничную торговлю и ввела политику замещения импорта из Эритреи.
Торговые отношения между странами практически прекратились. На этом фоне все более острыми становились регулярно возникавшие вооруженные стычки в приграничных районах. Одна из них в мае 1998 года и послужила поводом для двухлетней полномасштабной войны двух государств.
Горячая фаза: танки, "катюши", авиация и ослы
Боевые действия начались 6 мая 1998 года, после того как Эритрея обвинила эфиопских военных в обстреле и гибели своих официальных лиц близ спорного приграничного городка Бадме, на который претендовали обе страны. Этот населенный пункт быстро стал символом их кровавого территориального спора.
Войска Эритреи вторглись на территорию Эфиопии и при помощи тяжелого вооружения быстро заняли большую часть местности вокруг Бадме – одного из трех спорных участков на границе. Эфиопия не замедлила ответить тем же и быстро ввязалась в войну.
В последующие два года регион стал сценой тяжелых сражений: в боях применялись танки, советские "катюши", крупнокалиберная артиллерия, а в первые месяцы войны стороны совершали авианалеты и бомбардировки территорий друг друга.
Не обошлось и без местного колорита военных стратегий. В 2000 году мировые СМИ облетело известие о хитроумной операции эфиопских войск с использованием тысяч ослов и мулов. По данным ВВС, около 100 тыс. эфиопских пехотинцев, используя вьючных животных для перевозки тяжелых орудий, в ходе пешего марш-броска по горам сумели тайно обойти хорошо укрепленные силы эритрейцев, отрезать им стратегическую дорогу и внезапно атаковать.
В 2000 году мир облетело известие о хитроумной операции эфиопских войск с использованием тысяч ослов и мулов
В мае-июне 2000 года эфиопские войска практически вытеснили эритрейцев со спорных территорий. 18 июня стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, а 12 декабря 2000 года правительства двух стран заключили в столице Алжира официальное мирное соглашение.
Точное число жертв этой войны неизвестно до сих пор, однако Международная кризисная группа оценивает их количество в 70-100 тыс. с обеих сторон совокупно.
Замороженная война
Мирное соглашение предусматривало обмен заключенными, возвращение перемещенных лиц и создание специальной комиссии для демаркации многострадальной границы между государствами.
В итоге, при посредничестве миссии ООН, спорные территории было решено разделить примерно поровну, а город Бадме - символ войны – оставить за Эритреей. Однако Эфиопия де-факто не выполнила эту договоренность и до сих пор не освободила оккупированные в результате войны территории, включая Бадме.
Более того, c тех пор конфликт имел не один повод вспыхнуть вновь, так как на спорных территориях между сторонами регулярно возникают локальные стычки. Самые острые столкновения происходили в 2007-2008 и в 2010 годах.
Шансы на окончательный мир
Теперь же у новых властей Эфиопии есть шанс наконец-то завершить многолетнее противостояние, если премьер страны Абий Ахмед сдержит данное 5 июня обещание "полностью выполнить" условия мирного договора и освободить спорные территории.
Ахмед Солиман, аналитик по Эфиопии из лондонского Chatham House, назвал решение Ахмеда "действительно значимым".
"В течение 16 лет Эфиопия нарушала международное мирное соглашение, использовала свою более обширную территорию и более изощренное дипломатическое влияние, чтобы изолировать Эритрею на региональном и международном уровнях, - цитирует эксперта The Financial Times. - Но с тех пор, как Абий Ахмед пришел ко власти, он заявляет о желании наладить связи и установить контакт с Эритреей".
Это лишь первый шаг. Теперь нам нужно увидеть, как они [силы Эфиопии] действительно сдают город Бадме
В то же время, напоминает Солиман, это лишь первый шаг: "Теперь нам нужно увидеть, как они [силы Эфиопии] действительно сдают Бадме".
Западные СМИ констатируют решительность Ахмеда в том, чтобы придать Эфиопии новый внешнеполитический и экономический курс. Одновременно с громким заявлением премьера о готовности завершить войну не менее резонансное заявление сделала и правящая в стране политсила Революционно-демократический фронт эфиопских народов (EPRDF).
Ее исполнительный комитет объявил о намерении продать инвесторам пакеты акций в крупных госпредприятиях, включая Ethio Telecom и Ethiopian Airlines, а также разрешить иностранцам инвестировать в прибыльный бизнес.
"Эти шаги являются частью радикального плана реформ, инициированных Абием Ахмедом, который в апреле стал премьер-министром Эфиопии, с целью открыть страну после 26 лет авторитарного правления миноритарных элит. Он также пообещал большую демократию в стране, где EPRDF контролирует все места в парламенте", - пишет The Financial Times.
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