Эфиопия завершает войну с Эритреей – самый кровопролитный конфликт двух стран в Африке

Правительство Эфиопии – второй по численности населения африканской страны - заявило о готовности положить конец многолетнему конфликту с соседней Эритреей.

В 1998-2000 годах конфликт между этими странами, унесший около 100 тыс. жизней, стал наиболее кровопролитным приграничным противостоянием в новейшей истории Африки.

И хотя в 2000-м году стороны подписали мирный договор, конфликт оказался замороженным еще на два десятилетия: Эфиопия отказалась выполнять условия соглашения и уступать Эритрее занятые ею спорные территории.

Однако во вторник, 5 июня, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что теперь его страна готова в полной мере выполнить требования мирного Алжирского соглашения, включая план демилитаризации и делимитации границы с Эритреей, утвержденный в 2002 году пограничной комиссией при поддержке ООН. 41-летний Ахмед, принявший присягу весной 2018 года, является самым молодым из политических лидеров Африки.

НВ рассказывает о противостоянии двух государств, уже вошедшем в историю континента.

Истоки конфликта

Противостояние Эфиопии и Эритреи началось задолго до того, как в 1998 году страны развязали масштабную военную кампанию в приграничных районах.

Эритрея, бывшая колония Италии, после поражения итальянцев в ходе Второй мировой войны попала под управление британцев. В 1952 году большая часть страны вошла в состав Эфиопии (согласно резолюции ООН об объединении двух государств в федерацию). Однако уже спустя десять лет Эритрея потеряла свои автономные права – эфиопский император Хайле Селассие упразднил федерацию.

Граница между Эфиопией и Эритреей так и не была определена окончательно (на снимке - приграничный эфиопский регион Афар) / Фото ЕРА

С начала 60-х годов эритрейцы десятилетиями вели войну за свою независимость, которая завершилась провозглашением отдельного государства 24 мая 1993 года (по итогам проведенного в Эритрее референдума). Уже 28 мая в том же году независимая Эритрея стала членом ООН. Эфиопия же после ее отделения полностью потеряла выход к Красному морю. Кроме того, граница между государствами так и не была определена окончательно.

Эфиопия, чья площадь почти в 10 раз превышает эритрейскую, оказалась в экономической зависимости от своей соседки

В течение следующих пяти лет экономические и территориальные разногласия между странами все больше обострялись. Эфиопия, чья площадь почти в 10 раз превышает эритрейскую, оказалась в значительной экономической зависимости от своей соседки. К примеру, пользуясь выходом к морю, Эритрея установила высокие транзитные сборы и пошлины на эфиопские товары в своих портах. Кроме того, страна вскоре ввела собственную валюту и настаивала на высоком курсе взаиморасчетов с Эфиопией. В ответ Эфиопия закрыла многие отрасли экономики для эритрейских инвестиций, ужесточила приграничную торговлю и ввела политику замещения импорта из Эритреи.

Торговые отношения между странами практически прекратились. На этом фоне все более острыми становились регулярно возникавшие вооруженные стычки в приграничных районах. Одна из них в мае 1998 года и послужила поводом для двухлетней полномасштабной войны двух государств.

Горячая фаза: танки, "катюши", авиация и ослы

Боевые действия начались 6 мая 1998 года, после того как Эритрея обвинила эфиопских военных в обстреле и гибели своих официальных лиц близ спорного приграничного городка Бадме, на который претендовали обе страны. Этот населенный пункт быстро стал символом их кровавого территориального спора.

Войска Эритреи вторглись на территорию Эфиопии и при помощи тяжелого вооружения быстро заняли большую часть местности вокруг Бадме – одного из трех спорных участков на границе. Эфиопия не замедлила ответить тем же и быстро ввязалась в войну.

В ходе конфликта обе стороны использовали тяжелое вооружение (на снимке - войска Эфиопии) / Фото ЕРА

В последующие два года регион стал сценой тяжелых сражений: в боях применялись танки, советские "катюши", крупнокалиберная артиллерия, а в первые месяцы войны стороны совершали авианалеты и бомбардировки территорий друг друга.

Не обошлось и без местного колорита военных стратегий. В 2000 году мировые СМИ облетело известие о хитроумной операции эфиопских войск с использованием тысяч ослов и мулов. По данным ВВС, около 100 тыс. эфиопских пехотинцев, используя вьючных животных для перевозки тяжелых орудий, в ходе пешего марш-броска по горам сумели тайно обойти хорошо укрепленные силы эритрейцев, отрезать им стратегическую дорогу и внезапно атаковать.

В 2000 году мир облетело известие о хитроумной операции эфиопских войск с использованием тысяч ослов и мулов

В мае-июне 2000 года эфиопские войска практически вытеснили эритрейцев со спорных территорий. 18 июня стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, а 12 декабря 2000 года правительства двух стран заключили в столице Алжира официальное мирное соглашение.

Точное число жертв этой войны неизвестно до сих пор, однако Международная кризисная группа оценивает их количество в 70-100 тыс. с обеих сторон совокупно.

Замороженная война

Мирное соглашение предусматривало обмен заключенными, возвращение перемещенных лиц и создание специальной комиссии для демаркации многострадальной границы между государствами.

В итоге, при посредничестве миссии ООН, спорные территории было решено разделить примерно поровну, а город Бадме - символ войны – оставить за Эритреей. Однако Эфиопия де-факто не выполнила эту договоренность и до сих пор не освободила оккупированные в результате войны территории, включая Бадме.

Более того, c тех пор конфликт имел не один повод вспыхнуть вновь, так как на спорных территориях между сторонами регулярно возникают локальные стычки. Самые острые столкновения происходили в 2007-2008 и в 2010 годах.

Шансы на окончательный мир

Теперь же у новых властей Эфиопии есть шанс наконец-то завершить многолетнее противостояние, если премьер страны Абий Ахмед сдержит данное 5 июня обещание "полностью выполнить" условия мирного договора и освободить спорные территории.

Абий Ахмед, новый премьер Эфиопии, дал надежду на разрешение давнего конфликта / Фото ЕРА

Ахмед Солиман, аналитик по Эфиопии из лондонского Chatham House, назвал решение Ахмеда "действительно значимым".

"В течение 16 лет Эфиопия нарушала международное мирное соглашение, использовала свою более обширную территорию и более изощренное дипломатическое влияние, чтобы изолировать Эритрею на региональном и международном уровнях, - цитирует эксперта The Financial Times. - Но с тех пор, как Абий Ахмед пришел ко власти, он заявляет о желании наладить связи и установить контакт с Эритреей".

Это лишь первый шаг. Теперь нам нужно увидеть, как они [силы Эфиопии] действительно сдают город Бадме

В то же время, напоминает Солиман, это лишь первый шаг: "Теперь нам нужно увидеть, как они [силы Эфиопии] действительно сдают Бадме".

Западные СМИ констатируют решительность Ахмеда в том, чтобы придать Эфиопии новый внешнеполитический и экономический курс. Одновременно с громким заявлением премьера о готовности завершить войну не менее резонансное заявление сделала и правящая в стране политсила Революционно-демократический фронт эфиопских народов (EPRDF).

Ее исполнительный комитет объявил о намерении продать инвесторам пакеты акций в крупных госпредприятиях, включая Ethio Telecom и Ethiopian Airlines, а также разрешить иностранцам инвестировать в прибыльный бизнес.

"Эти шаги являются частью радикального плана реформ, инициированных Абием Ахмедом, который в апреле стал премьер-министром Эфиопии, с целью открыть страну после 26 лет авторитарного правления миноритарных элит. Он также пообещал большую демократию в стране, где EPRDF контролирует все места в парламенте", - пишет The Financial Times.