Премьеры Словакии, Словении и Хорватии приехали в Киев 31 марта, 11:12 Премьер Украины Денис Шмигаль вместе с хорватским коллегой Андреем Пленковичем (Фото:Andrej Plenković/Twitter)

Премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Хорватии Андрей Пленкович и Словении Роберт Голоб приехали в Украину в пятницу, 31 марта.

Как пишет Aktuality.sk, Гегер приехал в Киев ночным поездом из Польши вместе с министром обороны Ярославом Надем.

Премьер заявил, что его пригласил президент Владимир Зеленский. Также, по словам Гегера, с министром обороны Алексеем Резниковым обсуждают дополнительные возможности военной помощи Украине.

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«Это правда, что возможности Словацкой Республики уже ограничены. То, в чем мы можем играть ключевую роль, это производство боеприпасов на наших заводах», — сказал Надь, добавив, что Братислава сможет увеличить производство боеприпасов 155-мм в пять раз.



О приезде в Киев премьера Хорватии сообщило правительство страны. Кроме Зеленского, Пленкович планирует встретиться со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и уже провел встречу с коллегой Денисом Шмыгалем. Также он примет участие в саммите по случаю годовщины с дня освобождения Бучи от оккупантов РФ.

Фото: Vlada Republike Hrvatske/Twitter

Также в Киев прибыл премьер-министр Словении Роберт Голоб.



«Мы хотим продемонстрировать политическую поддержку в свете нашей всесторонней помощи Украине в эти тяжелые времена российской военной агрессии», — заявили в правительстве страны.



Фото: Slovenian Government/Twitter