Белорусский оппозиционер Эдуард Бабарико получил восемь лет тюрьмы 5 июля, 16:35 Эдуард Бабарико (Фото:Виктор Бабарико / Telegram)

В среду, 5 июля, белорусского оппозиционера и сына экс-кандидата в президенты Эдуарда Бабарико Минский областной суд приговорил к восьми годам лишения.

Об этом сообщил его отец Виктор Бабарико в Telegram.

Он признан «виновным» в уклонении от уплаты налогов и «пособничестве массовым беспорядкам». Своей вины он не признал.

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«В суде Эдуард Бабарико находился в клетке и наручниках — так не обращаются даже с опасными преступниками», — написал Виктор Бабарико.

Правозащитники из Вясна уточнили, что Эдуард находится под стражей уже более трех лет.

Прокурор по этому делу — Александр Кароль — в 2021 году получил из рук белорусского диктатора Александра Лукашенко медаль За трудовые заслуги.

Эдуарда Бабарико задержали вместе с его отцом, банкиром Виктором Бабарико 18 июня 2020 года. Оба среди первых вошли в список белорусских политзаключенных, где сейчас уже более 1,5 тыс. имен. Ни один из арестованных не просидел столько времени в СИЗО, ожидая приговора.

