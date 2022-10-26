Премьер Италии: Единственный путь к миру в Украине — это помочь Киеву защищаться

26 октября, 22:09
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Джорджия Мелони (Фото:Guglielmo Mangiapane/File Photo/Reuters)

Джорджия Мелони (Фото:Guglielmo Mangiapane/File Photo/Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони убеждена, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.

Об этом сообщает Reuters.

«Мира можно достичь, поддержав Украину… это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры», — заявила Мелони.

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Мелони добавила, что, хотя поставки Италии оружия для Украины не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

Ранее СМИ сообщали, что новый премьер-министр Италии может посетить Украины с рабочим визитом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Италия Война России против Украины Джорджия Мелони

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