Друг Украины. Президентом Латвии избран глава МИД Эдгар Ринкевич

31 мая, 14:52
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Эдгар Ринкевич поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Эдгар Ринкевич поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

В среду, 31 мая, Сейм Латвии избрал следующего президента страны. Им стал многолетний глава МИД Латвии и друг Украины Эдгар Ринкевич.

Как сообщает Delfi, за его назначение проголосовали 52 депутата, в том числе и представители оппозиционных партий.

В своем Twitter Ринкевич поблагодари латвийский Сейм за доверие.

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«Спасибо Сейму за доверие при избрании меня на высокую должность президента страны, спасибо тем, кто поддержал и критикам. Я сделаю все, чтобы вас не подвести», — отметил он.

Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс поздравил Ринкевича с избранием на пост главы государства.

Он приступит к выполнению своих обязанностей с 8 июля.

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Эдгар Ринкевич с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает Киев, выступая за предоставление больших объемов вооружения украинским военным и за ужесточение санкция против кремлевского режима.

В ноябре прошлого года он посетил Киев и Одессу вместе с главами МИД из еще шести европейских стран.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Латвия Эдгар Ринкевичс

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