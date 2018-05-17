ЕC запретит европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана

Евросоюз запретит европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана.

Для этого ЕС воспользуется так называемым "блокирующим постановлением" (Blocking Statute), принятым в 1996 году в ходе конфликта вокруг американских санкций, введенных против Кубы, Ирана и Ливии. Тогда эта опция так и не была задействована, поскольку конфликт удалось быстро уладить.

По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в пятницу, 18 мая, закон будет дополнен положениями о новых санкциях США в отношении Ирана.

"Мы должны сейчас действовать", - цитирует Юнкера DW.

С помощью этой опции европейским компаниям запретят выполнять американские санкции против Ирана под угрозой наказания.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Также Вашингтон недоволен поддержкой Тегераном таких организаций, как Хезболла.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Новые санкции США станут существенным ударом для европейских компаний, которые активно зашли на рынок Ирана после 2015 года.