ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске, а пострадавшим от войны выделяет 2 млрд евро 29 марта, 05:02 Цей матеріал також доступний українською Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины (Фото:flickr.com/ebrd)

ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске. Кроме того, банк предусмотрел Украине финансовую помощь.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Война России против Украины — последние новости



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины и принял решение о закрытии офисов в Москве и Минске.

Видео дня

Офис в минском ЕБРР решил закрыть из-за действий российских оккупантов, использующих Беларусь как площадку для ведения войны против Украины.

«Мы продолжаем предлагать нашу непреклонную поддержку Украине. Уже согласовали первоначальный пакет в 2 миллиарда евро для Украины и других стран, пострадавших от войны», — добавили там.