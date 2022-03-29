ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске, а пострадавшим от войны выделяет 2 млрд евро

29 марта, 05:02
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины (Фото:flickr.com/ebrd)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины (Фото:flickr.com/ebrd)

ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске. Кроме того, банк предусмотрел Украине финансовую помощь.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Война России против Украины — последние новости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины и принял решение о закрытии офисов в Москве и Минске.

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Офис в минском ЕБРР решил закрыть из-за действий российских оккупантов, использующих Беларусь как площадку для ведения войны против Украины.

«Мы продолжаем предлагать нашу непреклонную поддержку Украине. Уже согласовали первоначальный пакет в 2 миллиарда евро для Украины и других стран, пострадавших от войны», — добавили там.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Москва Минск ЕБРР Война России против Украины

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