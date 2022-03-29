ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске, а пострадавшим от войны выделяет 2 млрд евро
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины (Фото:flickr.com/ebrd)
ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске. Кроме того, банк предусмотрел Украине финансовую помощь.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Война России против Украины — последние новости
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осудил войну РФ против Украины и принял решение о закрытии офисов в Москве и Минске.
Офис в минском ЕБРР решил закрыть из-за действий российских оккупантов, использующих Беларусь как площадку для ведения войны против Украины.
«Мы продолжаем предлагать нашу непреклонную поддержку Украине. Уже согласовали первоначальный пакет в 2 миллиарда евро для Украины и других стран, пострадавших от войны», — добавили там.