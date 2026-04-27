Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 миллионов евро на первый этап восстановления конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции .

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, первый этап восстановления предусматривает проведение оценки повреждений конфайнмента, разработку решений проектирования. Это позволит начать необходимые работы и заблаговременно закупить оборудование.

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«Также партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление безопасного конфайнмента на ЧАЭС и повышение ядерной безопасности в Украине», — подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил министр, по предварительным подсчетам стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона составляет около 500 млн евро.

Ночью 14 февраля 2025 года российский беспилотник с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Там начался пожар.

Гендиректор ГСП ЧАЭС Сергей Тараканов заявил, что в результате попадания российского дрона арка нового безопасного конфайнмента (НБК) потеряла свойства полной герметизации своего внутреннего объема, однако защитная оболочка продолжает частично выполнять ключевую роль — экологическую изоляцию разрушенного энергоблока от окружающей среды.

26 апреля еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за удар по укрытию Чернобыльской атомной электростанции.

Он отметил, что укрытие на ЧАЭС требует срочного ремонта, и ЕС будет играть свою роль в этом.

Еврокомиссар также отметил, что Евросоюз с 1991 года выделил более 1 млрд евро на ядерную безопасность в Украине. В частности ЕС профинансировал более четверти стоимости строительства нового безопасного конфайнмента для ЧАЭС.