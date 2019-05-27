Джулиани рассказал о главном месседже Трампа для Зеленского Сегодня, 10:46 2433 Цей матеріал також доступний українською CNN.com Месседж для Зеленского: окружать себя врагами Трампа — не самая лучшая затея, заявил Джулиани CNN.com

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал о главной идее несостоявшейся встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью Цензор.НЕТ он заявил, что планировал призвать Зеленского продолжить расследования о коррупции сына вице-президента в правительстве Обамы Джо Байдена, а также относительно тех, кто развернул кампанию против президента Трампа.



«Месседж, который президент Трамп хотел бы ему (Зеленскому — ред.) передать (и который я бы передал), звучит так: „Окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея“. Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое — поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка», — отметил Джулиани.

Он подчеркнул, что для президента Украины разумным будет выстроить крепкие, хорошие и честные взаимоотношения с США. А для Соединенных Штатов — иметь сильные и честные отношения с Украиной.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа, в частности, это нардеп Сергей Лещенко. Нардеп обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, в которой фигурировало имя главы штаба Трампа Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

Сам Лещенко заявил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны генпрокурора Украины Юрия Луценко.

В ответ Луценко анонсировал вызов Лещенко в ГПУ и допустил вручение нардепу подозрения.