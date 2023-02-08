Премьер Италии проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Брюсселе 8 февраля, 20:39 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на канцелярию итальянского премьера.

Отмечается, что Мелони будет в Брюсселе в среду и четверг для участия во «внеочередном заседании Европейского совета».

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8 февраля Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

После этого украинский лидер, по данным СМИ, должен отправиться в Париж, где встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.



Reuters со ссылкой на дипломата ЕС писало, что 9 февраля Зеленский посетит Брюссель, где планирует лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.