Премьер Италии проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Брюсселе

8 февраля, 20:39
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Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на канцелярию итальянского премьера.

Отмечается, что Мелони будет в Брюсселе в среду и четверг для участия во «внеочередном заседании Европейского совета».

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8 февраля Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

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После этого украинский лидер, по данным СМИ, должен отправиться в Париж, где встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Reuters со ссылкой на дипломата ЕС писало, что 9 февраля Зеленский посетит Брюссель, где планирует лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

https://www.youtube.com/embed/tf2Qy69lem4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Брюссель Владимир Зеленский Джорджия Мелони

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