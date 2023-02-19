Объявит о новой помощи. Премьер Италии посетит Украину 21 февраля — СМИ 19 февраля, 13:58 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибудет в Киев во вторник, 21 февраля, и объявит о новом пакете военной помощи для Украины, пишет Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, перед визитом в Украину Мелони планирует остановиться в Варшаве и провести переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



В Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Италии и объявить о шестом пакете военной помощи, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP-T, который должен быть размещен в Украине весной.

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Содержание нового пакета помощи пока неизвестно. Однако Il Fatto Quotidiano отмечает, что Италия не будет передавать Украине танки, потому что нет их в достаточном количестве, а также речь не будет идти об отправке истребителей F-16.

3 февраля Джорджия Мелони заявила, что посетит Украину до 24 февраля — годовщины начала полномасштабной войны. Однако она не раскрыла точную дату своего визита.

