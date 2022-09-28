Ответила Зеленскому. Будущая премьер-министр Италии Мэлони пообещала поддерживать Украину

28 сентября, 11:02
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Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Будущая премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пообещала поддержку Украине.

Во вторник, 27 сентября, через день после того, как Мелони и ее правые союзники получили убедительное парламентское большинство, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на «плодотворное сотрудничество с новым правительством».

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«Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!» — написала Мэлони в Twitter, отвечая Зеленскому.

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В Италии в воскресенье, 25 сентября, прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала правая коалиция, набрав 43−47% голосов.

Новым премьер-министром станет лидер партии Братья Италии Джорджия Мэлони. Таким образом, она станет первой женщиной-главой правительства в истории страны.

https://www.youtube.com/embed/6qbOQejghEY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Италия Владимир Зеленский Война России против Украины Джорджия Мелони

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