Премьер Италии ответила критикам ее решения передавать Украине оружие 10 февраля, 16:15 Джорджия Мелони и Владимир Зеленский (Фото:Palazzo Chigi Press Office/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони убеждена, что страны, которые помогают Украине, приближают мир в Европе.

Таким образом она ответила на критику ее решения продолжить поставки оружия в Украину, сообщает Guardian.

«Те, кто говорит, что Украине нельзя помогать, действуют против суверенитета и свободы нации», — сказала она.

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Также Мелони выразила надежду, что ее страна сможет объявить в ближайшие дни о своей готовности поставить Украине систему противоракетной обороны SAMP-T, которую Италия поставит совместно с Францией.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО.

Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.