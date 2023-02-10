Премьер Италии ответила критикам ее решения передавать Украине оружие

10 февраля, 16:15
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Джорджия Мелони и Владимир Зеленский (Фото:Palazzo Chigi Press Office/Handout via REUTERS)

Джорджия Мелони и Владимир Зеленский (Фото:Palazzo Chigi Press Office/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони убеждена, что страны, которые помогают Украине, приближают мир в Европе.

Таким образом она ответила на критику ее решения продолжить поставки оружия в Украину, сообщает Guardian.

«Те, кто говорит, что Украине нельзя помогать, действуют против суверенитета и свободы нации», — сказала она.

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Также Мелони выразила надежду, что ее страна сможет объявить в ближайшие дни о своей готовности поставить Украине систему противоракетной обороны SAMP-T, которую Италия поставит совместно с Францией.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО.

Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

https://www.youtube.com/embed/gQwKw6-lqf8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Италия Войска РФ Джорджия Мелони

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