Зеленский пригласил будущую премьера Италии в Украину и поблагодарил за поддержку 4 октября, 22:12 Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, провел переговоры с лидером партии Братья Италии Джорджей Мелони, которая победила на парламентских выборах в Италии.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, они обсудили развитие отношений Украины и Италии, поддержку Украины и необходимость жесткой реакции мира на попытки аннексии страной-агрессором РФ украинских территорий. Зеленский поблагодарил Мелони за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил «важность последовательной позиции ее политсилы в поддержку Украины с самого начала полномасштабной агрессии РФ».



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Президент Украины также призвал ввести дополнительные санкции против России, в частности, усилить восьмой санкционный пакет ЕС и запретить выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза. Зеленский и Мелони обсудили заявку Украины на членство в НАТО, глава украинского государства пригласил собеседницу в Украину.



25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Ожидается, что Мелони — лидер первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, — возглавит самое правое правительство в истории послевоенной Италии.



Мелони станет первой женщиной-премьером Италии и первым ультраправым лидером одной из крупнейших экономик Евросоюза.

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