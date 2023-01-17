Премьер Италии Мелони скоро приедет в Украину — Зеленский 17 января, 21:03 Джорджа Мелони (Фото:Guglielmo Mangiapane/File Photo/Reuters)

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони скоро посетит Украину.

Во время интервью итальянскому журналисту Бруно Веспе глава государства сказал, что визит Мелони ожидается «скоро», но он не может назвать конкретную дату.



«Мы очень ждем Джорджу. Я не говорю Джорджа Мелони, потому что во время нашего первого разговора она сказала мне: „Владимир, пожалуйста, называй меня Джорджа“, и так мы начали наш разговор… Она проитальянская и поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности», — отметил Зеленский.



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Ранее СМИ сообщали, что Джорджа Мелони планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года.

13 декабря Сенат Италии поддержал продолжение военной помощи Украине до конца 2023 года. Тогда Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине.