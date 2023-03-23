На повышенных тонах. Премьер Италии Мелони эмоционально ответила на критику военной помощи Украине — видео 23 марта, 21:23 Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко ответила депутатке от партии М5S (популистское Движение пяти звезд), которая призывала прекратить поставки оружия Украине и начать «переговоры» с агрессором. Об этом сообщает Rai News.

Во время обращения к Палате депутатов 22 марта Мелони подчеркнула, что прекратить поддержку Украины означало бы предать позицию Италии и одобрить российское вторжение.



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«Госпожа [Элиза] Скутелла говорит нам „остановиться“. Я считаю, это нужно говорить Путину, многоуважаемая… Давайте называть вещи своими именами. Если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Я не настолько лицемерна, чтобы прикрывать словом „мир“ слово „вторжение“. Потому я считаю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит, что мы не должны работать над мирным планом», — сказала она.

Премьер добавила, что ситуация «сложнее, чем ее пытается представить пропаганда», и поинтересовалась, какими могут быть условия для переговоров со страной-агрессором.

«Считаете ли вы, что для начала переговоров Россия должна прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины? Считаете ли вы, что границы Украины нужно пересмотреть?.. Считаете ли вы, что Москве нужно отдать оккупированные ею территории, на которых она провела „референдум о самоопределении“, или нет? Я хотела бы услышать ответ, если мы серьезно говорим о мире. Иначе это не что иное, как пропаганда за счет суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно», — заявила Мелони.

Джорджа Мелони посетила Украину 21 февраля и подчеркнула, что ее правительство продолжит предоставлять Украине все виды поддержки. Она также заявила, что военная помощь Украине приближает мир.