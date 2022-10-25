Новый премьер Италии Мелони пообещала поддерживать Украину и санкции против Путина 25 октября, 15:26 Джорджа Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на газовый шантаж РФ (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала поддерживать Украину в войне с Россией.

Как сообщает агентство Reuters, об этом она сказала во время своей первой речи в парламенте во вторник, 25 октября.

По словам Мелони, Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против кремлевского режима и его главы Владимира Путина, несмотря на любой газовый шантаж.

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«Уступка путинскому шантажу в сфере энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь к новым требованиям и шантажу», — подчеркнула глава правительства.

25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидер первой из политсил, набрав около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.

