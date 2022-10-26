Новый премьер Италии может приехать в Украину — СМИ 26 октября, 12:42 Мелони публично поддержала Украину после избрания премьером Италии (Фото:Guglielmo Mangiapane/File Photo/Reuters)

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони может посетить Украины с рабочим визитом, пишет La Repubblica.

По данным издания, визит в Киев может состояться уже в до 15 ноября, перед саммитом G20 в Индонезии.

Точные даты поездки в Украину не называются, но уточняется, что она будет зависеть от ситуации с безопасностью.

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Издание также отмечает, что Мелони планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидер первой из политсил, набрав около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.



В своей речи Мелони заявила, что Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против кремлевского режима и его главы Владимира Путина, несмотря на любой газовый шантаж.