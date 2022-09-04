«Должны вести битву». Лидер правых Италии считает, что война РФ против Украины может стать началом «перестройки мирового порядка» 4 сентября, 19:07 Джоджия Мэлони (Фото:REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони, которая хочет возглавить новое правительство страны, считает, что полномасштабное вторжение России в Украину может быть только «верхушкой айсберга» в борьбе за влияние. Она видит риск в Китае.



Об этом сообщает Reuters.

По мнению Мелони, Европа может оказаться под влиянием КНР, поэтому должна «вести битву».

«Если Украина упадет, а Запад погибнет, великим победителем будет не Россия [диктатора Владимира] Путина, а Китай Си Цзиньпина», — сказала она.

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Как пишет агентство, Мелони неоднократно решительно высказывалась в поддержку позиции Запада по отношению к Украине. Она считает, что война, развязанная РФ, может стать началом перестройки мирового порядка.

«Давайте продолжать наказывать агрессора, но и давайте защитим свой бизнес и наших работников», — заявила политик.

Если крупнейшая партия правоцентристского итальянского альянса, в которую еще входят Лига и Forza Italia, победит на выборах в Италии 25 сентября, ее глава Джорджа Мелони может стать первой женщиной-премьер-министром страны. До полномасштабного вторжения РФ Лига и Forza Italia имели тесные связи со страной-агрессором. Согласно данным опросов, которые собирает Politico, по состоянию на 31 августа партия Мелони Братья Италии лидирует с 24%. В случае победы политик обещала, что Италия продолжит отправлять оружие Украине и будет поддерживать Киев.

Марио Драги подал в отставку с должности премьера Италии 14 июля после того, как партия Движение пяти звезд отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители. 21 июля президент Италии распустил парламент.

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