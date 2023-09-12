«Я выжил». Буш вспомнил встречу с Пригожиным 17-летней давности, когда тот подавал ему еду на саммите G8 12 сентября, 19:51 Джордж Буш (Фото:REUTERS/Jason Reed)

Бывший президент США Джордж Буш заявил, что ликвидированный главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин еще в далеком 2006 году подавал ему еду во время саммита G8 в Санкт-Петербурге.

На полях Ялтинской европейской стратегии (YES) Буш подчеркнул, что только недавно узнал, что Пригожин угощал его 17 лет назад, сообщает The Washington Post.

«Что меня шокировало, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита G8 в Санкт-Петербурге, где Пригожин был парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром. Все, что я знаю, это то, что я выжил», — заявил он.

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Однако это был не первый инцидент — он также есть на фотографии с другой встречи, состоявшейся в 2002 году.

Прежде чем стать главарем ЧВК Вагнера, Пригожин занимался продовольственным бизнесом и часто обслуживал мероприятия, проводимые российским диктатором Владимиром Путиным. За это он получил прозвище повар Путина.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

