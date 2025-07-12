Украинские правоохранители с 2023 года расследуют обстоятельства гибели 31-летнего британского добровольца Джордана Чедвика, который воевал в рядах Интернационального легиона. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает The Telegraph .

Как отмечает издание, 31-летний Чедвик является бывшим военным Шотландской гвардии. В Украине он оказался в октябре 2022 года. До этого он жил в тяжелых условиях, разбивая лагеря в лесу и питаясь в бесплатных столовых.

Тело мужчины нашли в водоеме со связанными за спиной руками за пределами города Краматорск. Его в 2023 году нашли местные рыбаки.

The Telegraph отмечает, что многие его побратимы предполагали, что его взяли в плен россияне, однако Краматорск расположен далеко от линии фронта. Некоторые считают, что Чедвик погиб во время ритуала «отбора» в стиле SAS — элитного подразделения специального назначения британской армии.

Также есть предположение, что его утопили из-за кражи. По версии одного из побратимов британца, к смерти Чедвика привела драка, которая произошла между ним и другим членом группы, с позывным Бронко.

Издание предполагает, что драку начал именно Чедвик. В частности, другие военнослужащие легиона, среди которых американец, датчанин и трое британцев, очевидно, находились в доме, когда произошла драка. После того, как тело Чедвика было найдено, они все были задержаны и допрошены украинской полицией, но потом их отпустили.

«Затем, по странному стечению обстоятельств, они вместе пошли на ужин в пиццерию в Краматорске, но именно тогда в нее попала российская ракета», — добавляется в публикации.

Издание также узнало, что некоторые из побратимов Чедвика погибли, а другие покинули Украину. Следователь полиции, которая расследовала дело смерти британца, рассказала, что это было несчастным случаем, а не убийством. Однако ей также известно о ссоре между солдатами Интернационального легиона.

«Он стал эмоциональным и агрессивным, поэтому на него надели пластиковые наручники. Его товарищи сказали ему: «Иди прочь и не возвращайся», — заявила Ляхова.

Пока также неизвестно, британец зашел в воду случайно или намеренно.