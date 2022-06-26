Вопрос Украины будет ключевым на саммите Большой семерки — Джонсон 26 июня, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос Украины и российской агрессии будет ключевым на ближайшей встрече лидеров стран Большой семерки.

«Это были фантастические несколько дней в Кигали. Мы работаем вместе с нашими друзьями по Содружеству, чтобы стимулировать торговлю и инвестиции, продвигать зеленую промышленную революцию и найти решение кризиса в Украине, которые будут в центре внимания G7 в ближайшие дни», — заявил Джонсон.

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Он отметил также, что лидеры Большой семерки будут работать над снижением мировых цен на продовольствие.

Саммит лидеров G7 пройдет 26−28 июня в Германии. Ожидается, что участие в нем может принять и президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции.

25 июня стало известно, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран Большой семерки договорились о введении эмбарго на российское золото в рамках расширения санкций против РФ.

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