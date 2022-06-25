Джонсон заявил, что уйдет в отставку, если Великобритания больше не сможет поддерживать Украину в войне 25 июня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что одним из принципиальных вопросов, который мог бы стать причиной его отставки, является прекращение поддержки Украины Соединенным Королевством.

Об этом он заявил в интервью ВВС в ответ на вопрос журналиста о том, существуют ли какие-либо принципиальные соображения, из-за которых Джонсон мог бы подумать об отставке.

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Премьер Великобритании отметил, что если придется оставить поддержку Украины, так как это станет слишком сложно или затраты будут слишком велики, он уйдет.

Он сказал, что считает мораль частью лидерства.

6 июня в Великобритании проходило голосование за вотум доверия действующему премьер-министру. В результате Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. Всего в голосовании приняли участие 359 депутатов. Доверие Джонсону выразили 211 депутатов, недоверие — 148. За премьера проголосовали 58,8% депутатов-консерваторов, 41,2% — против.

Британские СМИ сообщали, что во время локдауна на Даунинг-стрит проходили вечеринки с участием премьера Великобритании, что было нарушением карантинных ограничений. На фоне скандала уволились несколько ключевых помощников Джонсона.

25 мая представительница аппарата британского правительства Сью Грей представила итоговый отчет о вечеринках на Даунинг-стрит, которые состоялись в период с мая 2020-го по апрель 2021 года.

Британский премьер заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся, и приносит извинения, но не собирается уходить в отставку. Он говорил, что считал мероприятия рабочими, сам присутствовал на некоторых вечеринках недолго и был «удивлен и разочарован», узнав, что некоторые из них продолжались до ночи.

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