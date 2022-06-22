«Исчерпает ресурсы». Наступление РФ замедлится в ближайшие месяцы — премьер Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие несколько месяцев наступление России замедлится из-за нехватки ресурсов.
«По данным наших разведывательных служб, в ближайшие несколько месяцев Россия может достичь точки, когда она израсходует так много техники и потеряет столько людей, что исчерпает собственные ресурсы. Тогда появится возможность помочь украинцам не только защититься от дальнейших наступлений России, но и переломить ситуацию», — сказал он в интервью Le Monde.
Джонсон отметил, что армия Украины в состоянии начать контрнаступление и его нужно поддержать техникой, которую просит Киев. Британский премьер добавил, что войска РФ должны быть отброшены до позиций 24 февраля.
«Мы находимся на переломном этапе. На Донбассе и востоке Украины путинская армия продвигается медленно, нанося чудовищный ущерб украинским городам и гражданскому населению, но и чрезмерно расходует войска и высокоточное оружие», — сказал он.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для завершения войны Украине нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. По словам замминистра обороны Анны Маляр, западные партнеры передали Украине только 10% необходимого оружия.
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