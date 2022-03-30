«Давайте внесем ясность». Джонсон заявил, что Путину нельзя доверять, но Британия не стремится к смене режима в России 30 марта, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Британский премьер-министр Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не стремится к свержению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Комментируя заявления американского лидера Джо Байдена о том, что Путин не должен оставаться у власти, Джонсон сказал, что понимает «разочарование, которое люди испытывают по поводу Путина» и отметил, что «Путину явно нельзя доверять».

Видео дня

«Но давайте внесем полную ясность, это не является целью правительства Великобритании, и очень, очень важно, чтобы все поняли это. Мы просто собираемся помочь защитить народ Украины от абсолютно варварского и неспровоцированного насилия», — сказал он.

Также британский премьер отметил, что давление на Путина следует поддержать с помощью санкций даже в случае подписания соглашения о прекращении огня.

«На мой взгляд, мы должны продолжать ужесточать санкции до тех пор, пока абсолютно все его войска не будут выведены из Украины», — подчеркнул Джонсон.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден эмоционально заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Перед этим он общался с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в Белом доме заявили, что Байден имел в виду, что Путину нельзя позволить «обладать властью над соседями или регионом», а о смене режима в России речь не шла. Также в администрации американского президента заявили, что этих слов не было в тексте его выступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что у Вашингтона нет стратегии смены режима в России.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.