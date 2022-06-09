Было бы «морально отвратительно». Рост цен в Великобритании не должен стать причиной отказа от поддержки Украины — Джонсон 9 июня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что рост стоимости жизни в Великобритании не должен быть причиной отказа от поддержки Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, несмотря на то, что война привела к росту цен, отказ от Украины будет «морально отвратительным».

«[Путин] сможет продолжать крутить нож в ране, крокодил просто вернется за добавкой, и он сможет заявить, что его агрессия и насилие окупились. Это было бы катастрофой для Украины и всех других частей бывшего Советского Союза, на которые он может напасть» — сказал Джонсон.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что у премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона есть полное понимание предоставить именно то оружие, которое необходимо Украине.

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