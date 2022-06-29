Джонсон заявил, что, вероятно, посетит саммит G20, даже если на него поедет Путин 29 июня, 15:42 Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, вероятно, посетит саммит G20 на Бали, даже если российский диктатор Владимир Путин решит на него поехать.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, бойкот просто «оставит все аргументы» России и ее союзникам.

Джонсон сказал журналистам, что был бы «совершенно поражен», если бы Путин лично посетил саммит лидеров в ноябре.

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«Да, его официально пригласили. Я не думаю, что он пойдет. Вопрос таков: освобождаем ли мы как западные страны свои места в G20 и оставляем весь аргумент Китаю, России?», — сказал он.

По словам премьера, нужно довести свое дело.

"Я думаю, если вы покинете что-то вроде G20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", - сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

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