Представитель Даунинг-стрит рассказал подробности о визите Бориса Джонсона в Киев

9 апреля, 18:35
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Борис Джонсон прибыл в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:Офис президента Украины)

Борис Джонсон прибыл в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:Офис президента Украины)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Представитель Даунинг-стрит рассказал подробности визита Джонсона в украинскую столицу.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

«Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом», — цитирует представителя британского премьера CNN.

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По его словам, лидеры обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а также премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи.

Около 16:30 в субботу, 9 апреля, стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский Украина-Великобритания Война России против Украины

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