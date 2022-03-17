Украина сейчас расплачивается за то, что Запад не смог осознать, какую угрозу представляет Путин — Джонсон 17 марта, 02:56 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Посылая войска в Украину, российский диктатор Владимир Путин не понимал, с каким сопротивлением столкнется, и не сможет завоевать страну, продемонстрировавшую «неукротимый дух».

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в интервью BBC.

«Реальность такова, что Путин уже потерпел неудачу в том, что не понимал, с чем он столкнется, вводя войска в Украину, не понимал силы их сопротивления. На мой взгляд, он совершает серию военных преступлений», — заявил британский премьер.

Он добавил, что действия России «отвратительны». Британия помогает Украине и хочет сделать больше.

«Путину нужно осознать, что он не может добиться успеха. Он не сможет раздавить и завоевать Украину, потому что они показали неукротимый дух. Он должен уйти, он должен прекратить это, он должен забрать свои танки и бронетехнику», — подчеркнул Джонсон.

По его мнению, после аннексии украинского Крыма Россией Запад недооценил угрозу, которую представляет Путин.

«Если вы оглянетесь на 2014 год и на то, что произошло, когда Путин отобрал часть Крыма… мы совершенно не смогли осознать угрозу, которую он представлял», — заявил глава британского правительства.

Несмотря на агрессию против Украины, Запад тогда вернулся к нормальным отношения с Россией, сказал он.

По мнению Джонсона, «Украина сейчас расплачивается за это».

Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны России против Украины. 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Вчера также продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате.

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