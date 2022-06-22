Украина не отдаст свои территории в обмен на мир — Джонсон

22 июня, 21:49
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ, которые контролировались до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании считает, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в пределах «до 24 февраля».

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«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами больше, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохую сделку. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», — сказал Джонсон.

https://www.facebook.com/borisjohnson/videos/692088675194216/

22 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги во время совместного визита в Киев не пытались склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

18 июня участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия и Рустем Умеров заявили, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Борис Джонсон Война России против Украины

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