Путин приблизил Украину к НАТО и укрепил Альянс — Джонсон 19 января, 03:28 Джонсон считает, что Путин укрепил НАТО (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин приблизил Украину к вступлению в НАТО.



Об этом сообщает Европейская Правда.



«Перед большой войной членство Украины в НАТО вообще было вне рассмотрения. В НАТО не было достаточно людей, кто мог бы это поддержать, но было много тех, кто выступал против. Нашёлся один человек, который сделал невероятное дело для приближения членства Украины в НАТО — это Владимир Путин», — заявил Джонсон.



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Он также сообщил, что считает, что диктатор не будет применять ядерное оружие. Джонсон подчеркнул, что если это произойдет — Путин получит ответный удар.



«Если Россия применит ядерное оружие, то Путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации, а все государства, которые не определились с позицией и позволяют России чувствовать, что не все против нее… Как только Путин сделает что-то такое, он их всех потеряет. В случае ядерного удара, я считаю, Запад будет вынужден нанести ответный удар. И мы это Путину сообщили», — заявил Джонсон.



Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.



В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в Альянс.

