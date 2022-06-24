«Хочет удвоить ставку». Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — Джонсон
Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что российский диктатор не воспринимает всерьез мирные переговоры, а хочет удвоить ставку.
Об этом сообщает The Guardian.
«Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины», — сказал он.
По словам Джонсона, это «трагическая ошибка».
Пресс-секретарь начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирное урегулирование возможно только после того, как Украина «примет все требования» агрессора.
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