«Хочет удвоить ставку». Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — Джонсон 24 июня, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что российский диктатор не воспринимает всерьез мирные переговоры, а хочет удвоить ставку.

Об этом сообщает The Guardian.

«Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины», — сказал он.

По словам Джонсона, это «трагическая ошибка».

Видео дня

Пресс-секретарь начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирное урегулирование возможно только после того, как Украина «примет все требования» агрессора.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.