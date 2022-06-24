«Хочет удвоить ставку». Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — Джонсон

24 июня, 10:54
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Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что российский диктатор не воспринимает всерьез мирные переговоры, а хочет удвоить ставку.

Об этом сообщает The Guardian.

«Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины», — сказал он.

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По словам Джонсона, это «трагическая ошибка».

Видео дня

Пресс-секретарь начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирное урегулирование возможно только после того, как Украина «примет все требования» агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqeqq8ZLTRg
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Борис Джонсон Война России против Украины

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