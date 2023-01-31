«Катастрофы можно было избежать». Путин напал на Украину, потому что считал, что НАТО не очень серьезно относится к ее защите — Джонсон 31 января, 08:14 Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины не потому, что она собирается вступить в НАТО, а потому что считал, что альянс не очень серьезно относится к защите Украины.

По его словам, Запад десятилетиями использовал «дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой».

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "избирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето", - написал он в колонке в The Washington Post.

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Джонсон подчеркнул, что все это время члены НАТО недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс, потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето.

«Результат — худшая война в Европе за последние 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и грез», - написал он.

По мнению Джонсона, Путин начал полномасшую войну, поскольку в НАТО не очень серьезно относились к защите Украины.

«Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины», – написал он.

Джонсон считает, что если бы в НАТО были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в альянс, и если бы действительно имели в виду то, что говорили, — этой полной катастрофы можно было бы избежать.