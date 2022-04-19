«Наша долгосрочная цель». Джонсон призвал вооружить Украину до такой степени, чтобы РФ не посмела вторгнуться снова

19 апреля, 20:21
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Джо Байденом призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова», - рассказал Джонсон, выступая перед британским парламентом. 

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Премьер-министр уточнил, что разговор с Байденом состоялся 12 апреля, до визита Джонсона в Киев. 

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«Сейчас актуальность этого возрастает, потому что Путин перегруппировал свои силы и начал вторжение на Донбасс. Мы знали об этой опасности», — добавил он. 

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Ранее Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Также, по данным СМИ, Великобритания готовится передать Украине бронированные ракетные установки Stormer.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Борис Джонсон Война в Украине Украина-Великобритания

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