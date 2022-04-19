«Наша долгосрочная цель». Джонсон призвал вооружить Украину до такой степени, чтобы РФ не посмела вторгнуться снова 19 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Джо Байденом призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

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«Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова», - рассказал Джонсон, выступая перед британским парламентом.

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Премьер-министр уточнил, что разговор с Байденом состоялся 12 апреля, до визита Джонсона в Киев.

«Сейчас актуальность этого возрастает, потому что Путин перегруппировал свои силы и начал вторжение на Донбасс. Мы знали об этой опасности», — добавил он.

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Ранее Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Также, по данным СМИ, Великобритания готовится передать Украине бронированные ракетные установки Stormer.

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