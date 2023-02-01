На фоне дискуссии об F-16. Джонсон призвал как можно скорее предоставить ВСУ все необходимое вооружение 1 февраля, 14:04 Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить ВСУ все необходимое вооружение.

Отвечая на вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон заявил, что нужно «сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизнь и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее».

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«Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном счете делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины», — он в эфире Fox News.

По словам Джонсона, раньше ему говорили, что была плохая идея дать Украине противотанковые ракеты и HIMARS.

«На самом деле они были незаменимы, и США — во времена Дональда Трампа — предоставили им также и Javelin. Они были незаменимы в боях для отражения российских танков», — сказал он.

По мнению экс-премьера, маловероятно, что российский диктатор Владимир Путин использует ядерное оружие.

«Он, видимо, даже не остановит украинцев, если сделает это — мы погрузим его экономику в такой криогенный паралич, что Россия не сможет выйти из него десятилетиями, поэтому он не собирается этого делать», — сказал он.

По информации СМИ, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с законодателями-республиканцами в США, чтобы убедить их продолжить передачу Украине военной помощи.