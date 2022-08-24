Джонсон предостерег от попыток переговоров с Путиным и призвал не бояться «унижения» диктатора 24 августа, 20:42 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 24 августа, призвал мировых лидеров и партнеров Украины не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Джонсон призвал мировое сообщество увеличивать поддержку Украины, не ослаблять санкции против России и бороться с российской ложью по всему миру.

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Он подчеркнул, что, если глава кремлевского режима добьется успеха, это будет сигналом всем автократам в мире, что границы могут быть изменены силой, а ни одна страна по периметру России не будет в безопасности.

Премьер Британии также предостерег от попыток «нормализовать» отношения с Путиным и отметил, что Россия несет колоссальные потери в Украине, а ее наступление на Донбассе терпит неудачу.



«Сейчас не время продвигать некий хлипкий план переговоров с кем-то, кто просто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, пока он ест вашу ногу, или с грабителем, который прижал вас к земле. И беспокоиться по поводу „унижения“ Путина стоит не больше, чем по поводу „унижения“ медведя или грабителя. Все, что имеет значение, — восстановить территориальную целостность Украины», — сказал он.

Британский премьер приехал в Киев с необъявленным визитом 24 августа. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Джонсон оставит свой пост менее чем через две недели.

18 августа во Львове состоялись двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут. Эрдоган, который перед этим виделся с главой кремлевского режима, предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле.



Зеленский 23 августа в очередной раз подчеркнул, что сейчас о переговорах с Россией не может быть и речи.

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