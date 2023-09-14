«Какого черта мы ждем?». Джонсон резко раскритиковал Британию и союзников, призвав дать Украине больше оружия 14 сентября, 09:59 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Carla Carniel)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал правительство своей страны, призвав Лондон и союзников срочно передать Украине еще больше необходимого оружия, в том числе дальнобойные ракеты.

Об этом он написал в своей колонке для Spectator после визита в Киев и Львов.

Джонсон рассказал, как посетил реабилитационный центр с ранеными украинскими военными, и подчеркнул: ни бойцов, ни украинцев никак образом не убедишь сложить оружие. По словам Джонсона, он не увидел «ни малейшего ослабления решимости».

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«Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так скажем. Они ведут войну за независимость, хотят, чтобы их страна была свободной. Они считают идею переговоров смешной[…] Они хотят от нас только одного — оружия, чтобы закончить дело. И поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить, почему мы медлим?» — пишет он.

Джонсон заявил, что в течение войны Запад недооценивал украинцев и переоценивал диктатора Владимир Путина — «и мы делаем то же самое сегодня». Экс-премьер убежден: если ВСУ не смогут выйти к стратегически важному Мелитополю в этом году, то сделают это в следующем.

Он призвал передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, крылатые ракеты Storm Shadow, гаубицы, ПВО и «предоставить столько помощи, сколько мы можем с технологией беспилотников». Также Джонсон заявил о необходимости американских ATACMS. По его словам, президент Владимир Зеленский сказал ему, что таких баллистических систем Украине нужно 200.

«Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?» — добавил Джонсон.

