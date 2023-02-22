«Давайте дадим им то, что нужно». Джонсон призвал США и Великобританию отправить Украине F-16 22 февраля, 10:23 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военная помощь Украине поможет стране выиграть войну и это «будет иметь решающее значение для безопасности Запада».

Об этом сообщает CNN.

«Если нам не удастся изгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет более серьезной», — сказал он.

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Джонсон призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.

По его словам, президент США Джо Байден и Великобритания должны предоставить Украине самолеты F-16.

По мнению бывшего премьера, если бы самолеты были отправлены год назад, «мы были бы намного дальше» в прекращении войны.

«Если это произойдет рано или поздно — если это выбор — тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и сострадательно», — сказал он.

Джонсон также похвалил и поздравил Байдена с неожиданным визитом в Украину.



«Это был правильный поступок со стороны президента. Я аплодирую ему и думаю, что его речь была превосходной», — сказал он.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не было принято. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился в Нидерланды.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.