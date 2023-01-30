Джонсон рассказал, как предложил Зеленскому эвакуацию в начале вторжения РФ 30 января, 13:15 Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуироваться в безопасное место в начале полномасштабного вторжения РФ.

Джонсон в документальном фильме BBC Путин против Запада сказал, что через две недели после вторжения посреди ночи ему позвонил Зеленский.

«Зеленский очень, очень спокоен». «Но, — говорит он мне, — вы знаете, они (россияне — ред.) атакуют повсюду», — вспоминал Джонсон.

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В ходе беседы он предложил Зеленскому выехать в безопасное место.

«Он не принимал мое предложение. Он героически остался там, где был», — добавил Джонсон.

Ранее Джонсон рассказал для фильма ВВС, как кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора.

Британский министр обороны Бен Уоллес вспомнил, как накануне полномасштабного вторжения в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия «больше никогда не будет унижена»