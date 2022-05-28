«Джонсон троллит Брюссель». Зачем британский премьер предложил Украине альтернативный ЕС альянс — эксперт 28 мая, 11:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:James GlossopPool via REUTERS)

Глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. В него, по словам премьера, могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а затем, возможно, и Турция.

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Какие перспективы у такого союза и почему заявление британского премьера появилось именно сейчас, проанализировала в эфире Радио НВ руководительница программы международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма Анна Шелест.

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Анна Шелест руководитель программы международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма

Это достаточно интересное заявление британского премьера, которое, думаю, удивило многих. Возможно, это пока такая эквилибристика мысли, чем славится Борис Джонсон. Мы прекрасно понимаем, что этот перечень, который он предложил, выглядит неожиданно и, честно говоря, не очень реалистично. Если мы говорим о странах Балтии, они абсолютно удовлетворены своим членством в ЕС и НАТО. Но к ним он присоединяет Турцию, которая, мягко говоря, не удовлетворена ЕС, потому что уже 40 лет не может получить собственное членство по очень объективным причинам.

Фразы, что это, с одной стороны, новый альянс, а с другой — то, что это может объединить недовольных ЕС, определенным образом противоречат друг другу. Потому что либо вы создаете что-то в противовес, либо ради чего-то.

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Главный вопрос, который есть к этой инициативе, а ради чего она создается? Просто чтобы подогреть антиевропейские настроения? А мы знаем, что Борис Джонсон был одним из самых больших поклонников Brexit, очень скептичен и критичен в отношении ЕС. Является ли это главной целью? Тогда вряд ли этот союз может быть стабильным. Или это какая-то новая инициатива безопасности. Но тогда вопрос: как же британские обязательства в рамках НАТО? А мы знаем, что Лондон очень серьезно придерживается своих обязательств внутри Альянса.

Цель остается самым большим вопросом в этой инициативе.

Давайте поймем внутренний дискурс, который проходит в Великобритании. Там очередной кризис, связанный с Brexit, с ситуацией в Северной Ирландии. Они так и не могут договориться о статусе этого региона. Соответственно, усиливается критика ЕС, определенных договоренностей, как это было два года назад. Это для внутреннего потребителя, конечно.

Второе — это попытка потролить Брюссель (если говорить не дипломатической лексикой) накануне саммита, где будут приниматься решения и по Украине, и по Молдове, Грузии, возможно, по санкциям. Там [Джонсон] хочет продемонстрировать, что Британия смогла, сможет ли ЕС? И вообще: «Чего вы стоите? Возможно, если вы не готовы к серьезным решениям, то Британии следует создать новый альянс, где мы будем лидерами и заберем те страны, которые хотели быть с Западом, но к принятию которых вы не готовы».

Думаю, что эта эквилибристика объединяет эти две идеи.

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