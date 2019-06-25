Со сделкой или без: Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, если станет премьером 25 июня, 19:51 206 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Peter Nicholls Борис Джонсон REUTERS/Peter Nicholls

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром страны, Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября, со сделкой или без неё. Сегодня я спросил Джереми Ханта (глава МИД Великобритании — ред) готов ли он к этой дате, несмотря ни на что. Мы должны сдержать наши обещания британскому народу и реализовать Brexit — никаких „если“, никаких „но“ и никакого второго референдума», — написал Джонсон.

К своей записи Джонсон прикрепил текст письма, направленного главе МИД Великобритании Джереми Ханту.

«Главный вопрос в этом соперничестве за партийное лидерство заключается в том — согласится ли следующий премьер претворить в жизнь результаты референдума и осуществить выход из ЕС 31 октября. Если мы вновь не сможем претворить эту мечту, последствия для нашей партии (Консервативная партия — ред) и для нашей страны будут разрушительными», — говорится в письме Джонсона.

Напомним, что британская Консервативная партия 23 июля объявит имя победителя в борьбе за пост лидера партии и, соотвественно, премьер-министра страны.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает уверенно лидировать в борьбе за кресло премьер-министра страны.