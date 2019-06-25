Андрей Зубов
Цена ПАСЕ. Какую задачу решил Путин
Иван Яковина
Почему Россию вернули в ПАСЕ
Маша Ефросинина
Поход за счастьем. Три совета, которые сделают вашу жизнь лучше
Павел Казарин
Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Со сделкой или без: Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, если станет премьером

25 июня, 19:51
206
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS/Peter Nicholls

Борис Джонсон

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром страны, Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября, со сделкой или без неё. Сегодня я спросил Джереми Ханта (глава МИД Великобритании — ред) готов ли он к этой дате, несмотря ни на что. Мы должны сдержать наши обещания британскому народу и реализовать Brexit — никаких „если“, никаких „но“ и никакого второго референдума», — написал Джонсон.

К своей записи Джонсон прикрепил текст письма, направленного главе МИД Великобритании Джереми Ханту.

«Главный вопрос в этом соперничестве за партийное лидерство заключается в том — согласится ли следующий премьер претворить в жизнь результаты референдума и осуществить выход из ЕС 31 октября. Если мы вновь не сможем претворить эту мечту, последствия для нашей партии (Консервативная партия — ред) и для нашей страны будут разрушительными», — говорится в письме Джонсона.

Напомним, что британская Консервативная партия 23 июля объявит имя победителя в борьбе за пост лидера партии и, соотвественно, премьер-министра страны.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает уверенно лидировать в борьбе за кресло премьер-министра страны.

Теги:   Brexit Великобритания Борис Джонсон

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

События

Вчера, 18:15

img
Убийство 5-летнего ребенка под Киевом: оружие, из которого стреляли в мальчика, до сих пор не нашли
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

img
ПриватБанк выиграл суд у Марганецкого ГОКа Коломойского
Геополитика

Вчера, 21:27

img
Как страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ: список

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
21771
Геополитика

25 июня, 20:30

img
В США отреагировали на возвращение России в ПАСЕ
11437
Геополитика

Вчера, 21:36

img
Избран новый генсек Совета Европы
7573