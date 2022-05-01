Джонсон — Зеленскому: Британия укрепит Украину для поражения Путина 1 мая, 02:16 Цей матеріал також доступний українською Британия будет продолжать оказывать помощь Украине — Джонсон (Фото:Офис президента Украины)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о теме разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В своем аккаунте в Twitter он написал, что Британия будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь украинцам, необходимую для самообороны.

«Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы [российский правитель Владимир] Путин потерпел неудачу», — отметил Джонсон.

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По словам Зеленского, он рассказал британскому лидеру о ситуации на фронте и в заблокированном Мариуполе.

23 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Во время еще одного разговора лидеров 16 апреля Лондон пообещал предоставить ее Киеву в ближайшие дни.

Британия планирует отправить Польше танки Challenger 2, чтобы Варшава отдала Украине свои Т-72. Джонсон призвал вооружить Украину настолько, чтобы РФ не посмела вторгнуться снова.

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