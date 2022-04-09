Бронетехника и противокорабельное оружие: какую новую помощь пообещал Украине Борис Джонсон

9 апреля, 21:52
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 9 апреля (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 9 апреля (Фото:Офис президента)

Новая помощь от Великобритании Украине, которую пообещал во время сегодняшнего визита президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон включает 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

«Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России», — сообщили в правительстве Великобритании.

Видео дня

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу, 9 апреля, объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Читайте также:
Сильный знак поддержки. В Киев приехал премьер Великобритании Борис Джонсон — фоторепортаж

«Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его (президента Владимира Зеленского — ред.) страны против варварской кампании России», — отметил он на своей странице в Twitter.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Украина-Россия Борис Джонсон Российско-украинская война Украина-Великобритания

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X