Бронетехника и противокорабельное оружие: какую новую помощь пообещал Украине Борис Джонсон 9 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 9 апреля (Фото:Офис президента)

Новая помощь от Великобритании Украине, которую пообещал во время сегодняшнего визита президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон включает 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

«Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России», — сообщили в правительстве Великобритании.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу, 9 апреля, объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

«Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его (президента Владимира Зеленского — ред.) страны против варварской кампании России», — отметил он на своей странице в Twitter.



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