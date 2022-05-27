Джонсон выступил за передачу Украине новых реактивных систем залпового огня 27 мая, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал увеличить военную поддержку Украины, в том числе отправить реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон выступил против «мирного урегулирования» с РФ, ценой потери Украиной территорий.

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«Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он в разгаре поедания вашей левой ноги? Этому парню (Путину — ред) совершенно нельзя доверять», — сказал Джонсон.

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