Джонсон выступил за передачу Украине новых реактивных систем залпового огня

27 мая, 13:42
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал увеличить военную поддержку Украины, в том числе отправить реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон выступил против «мирного урегулирования» с РФ, ценой потери Украиной территорий.

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«Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он в разгаре поедания вашей левой ноги? Этому парню (Путину — ред) совершенно нельзя доверять», — сказал Джонсон.

https://www.youtube.com/watch?v=zN0Erz1-MFk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Вооружение Борис Джонсон Война России против Украины

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