Джонсон поблагодарил США за введение новых санкций против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поприветствовал санкции, которые в пятницу, 6 апреля, США ввели против России.

Джонсон считает, что международное сообщество демонстрирует, что не намерено больше терпеть враждебные действия Кремля.

"Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлем российских организаций", - написал министр в твиттере.

I welcome the US taking further decisive action against Russian malign state activity by sanctioning more Russian entities with Kremlin links. The international community continues to show that persistent Russian hostility will be tolerated no longer.