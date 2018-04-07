Джонсон поблагодарил США за введение новых санкций против РФ

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Глава МИД Британии считает, что мировое сообщество не намерено терпеть

Глава МИД Британии считает, что мировое сообщество не намерено терпеть "непрекращающуюся враждебность России"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поприветствовал санкции, которые в пятницу, 6 апреля, США ввели против России.

Джонсон считает, что международное сообщество демонстрирует, что не намерено больше терпеть враждебные действия Кремля.

"Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлем российских организаций", - написал министр в твиттере.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.

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