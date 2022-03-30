«Совершенно немыслимо». Отмены санкций против России быть не может даже в случае прекращения огня — Джонсон 30 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отмены санкций против России быть не может.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом сообщает Sky News.

По его словам, «совершенно немыслимо», чтобы какие-либо санкции были отменены даже в случае прекращения огня.



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