«Совершенно немыслимо». Отмены санкций против России быть не может даже в случае прекращения огня — Джонсон
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отмены санкций против России быть не может.
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Об этом сообщает Sky News.
По его словам, «совершенно немыслимо», чтобы какие-либо санкции были отменены даже в случае прекращения огня.
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