Бегство России с острова Змеиный показывает способность Украины дать отпор — Джонсон

30 июня, 17:51
Борис Джонсон (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что освобождение острова Змеиный, показывает, что украинцы способны дать отпор стране-агрессору России.

Об этом сообщает Independent.

«Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев дать отпор, чтобы преодолеть невзгоды и дать отпор россиянам, тогда посмотрите, что произошло только сегодня на острове Змеином, где России снова пришлось отступить», — сказал Джонсон на саммите НАТО в Мадриде.

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По его словам, в итоге «для Путина окажется невозможным удерживать страну, которая не примет его правление».

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Борис Джонсон Война России против Украины Остров Змеиный

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