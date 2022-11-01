«Он был бы сумасшедшим». Джонсон оценил вероятность применения ядерного оружия Путиным 1 ноября, 20:28 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Sky News.

«Я не думаю, что он это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это», — сказал Джонсон.

По его словам, использование ядерного оружия будет означать, что Путин «немедленно подаст заявление о выходе России из клуба цивилизованных наций».

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Джонсон заявил, что это будет «полная катастрофа» для страны-агрессора, которая будет подвергнута «криогенному экономическому замораживанию».

По его словам, Путин «потеряет значительную часть своего глобального молчаливого согласия, которое у него было».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.