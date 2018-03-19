Джонсон о возражениях РФ по делу Скрипаля: Классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Как сообщает Европейская правда, об этом Джонсон заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не занимались разработкой Новичка. В другой раз заявил, что производили Новичок, но все его запасы были уничтожены. Потом они заявили, что разрабатывали Новичок, все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", - заявил Джонсон.

Глава британской дипломатии добавил, что это классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи и дезинформации.

Ранее Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок, которым был отравлен Скрипаль.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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